Prahova: Alunecare de teren pe o falie de 5 hectare în comuna Vărbilău. Trei locuinţe au fost evacuate (VIDEO)

O alunecare de teren pune în pericol mai multe locuințe din satul Livadea, comuna prahoveană Vărbilău. Autorităţile au evacuat deja localnicii din apropiere. Din primele informații, se pare că alunecarea de teren se manifestă pe o falie de aproximativ cinci hectar. Cele mai apropiate locuințe se afla la aproximativ 100 de metri. În cele trei locuințe deja evacuate locuiesc patru adulți. Preventiv, ei au plecat la rude. Pompierii se deplasează la locul alunecării cu un echipaj pentru recunoaște si monitorizare, informează B1 TV în Jurnalul orei 12.00, prezentat de Ștefan Pășcuță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.