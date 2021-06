Prahova: Incendiu la o hală de depozitare şi ardere a deșeurilor. Fumul, vizibil de la 10 kilometri / Octavian Berceanu: Incineratorul nu funcționa, dar există presupuneri că un angajat al societății a dat foc (VIDEO)

Incendiu devastator în Prahova. O hală de depozitare şi ardere a deșeurilor periculoase a fost cuprinsă de flăcări. A fost emis mesaj RO-ALERT din cauza degajărilor masive de fum otravitor, care se vede chiar şi de la 10 kilometri distanţă, informează B1 TV în Știrile B1, prezentate de Ștefan Pășcuță.

Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, a declarat că incineratorul nu funcționa, dar „există presupuneri că un angajat al societății a dat foc”. Berceanu a mai afirmat că instituția pe care o conduce a început să țină sub control acest fenomen al arderilor de deșeuri.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.