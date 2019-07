Un deliciu de desert: Tort cu crema de zahar ars! Incearca-l si tu!

Ingrediente Tort cu crema de zahar ars

Pentru crema este nevoie de: 4 oua, 6 linguri zahar, 500ml lapte, 1 plic zahar vanilinat, cana zahar.

Pentru blat: 3 oua, 3 linguri faina, 3 linguri zahar, 1 lingura ulei, 1 praf de copt.

Pentru ornat: 1 plic frisca .

Mod de preparare Tort cu crema de zahar ars

Caramelizezi zaharul (1/2 cana) intr-o cratita de 2-3l si rotesti vasul, sa fie imbracati peretii. Lasi la racit. Amesteci apoi cu telul ingredientele pentru crema, apoi le torni in vasul tapetat.



– Dai in cuptorul preincalzit, la foc mediu, aproximativ 20min, cat sa o coci pe jumatate.

– Faci un blat simplu: bati albusurile spuma cu zaharul, ca pentru bezea, adaugi si celelalte ingrediente: galbenusurile, uleiul si faina amestecata cu praful de copt;



– Deschizi cuptorul, scoti crema, torni compozitia pentru blat si mai lasi totul in cuptor inca 20-25min.



– Se lasa la racit in vasul in care s-a copt, apoi se rastoarna cu grija pe un platou.



– Se orneaza dupa preferinte.

Incearca si Papanasi cu dulceata de cirese!

https://sfatulparintilor.ro/reteteletale/dulciuri/papanasi-cu-dulceata-de-cirese/