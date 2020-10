Prea puține teste pentru coronavirus în România. Principala problemă: Personalul de specialitate e insuficient (VIDEO)

România bate pasul pe loc la capacitatea de testare pentru depistarea infecției cu coronavirus. Se fac în medie 14.000 de teste zilnic, același număr ca în luna iulie, informează B1 TV. Alte 9.000 de teste sunt efectuate în fiecare zi, la cerere. Iar principala problemă nu e neapărat lipsa testelor și a aparaturii, ci personalul insuficient.

Apogeu a fost atins în săptămâna a 29-a a pandemiei, când a fost un record de 111.000 de teste efectuate. Au început apoi testările la cerere, iar numărul testărilor efectuate pacienților care se prezintă la spital cu simptome a început să scadă și să ajungă la 97-98.000 de testări zilnice și 30.000 de testări la cerere, în săptămâna a 30-a a pandemiei.

În săptămâna 41 avem mai multe testări la cerere - 63.000 - dar numărul celor făcute de instituții rămâne constant la 97-98.000.

Astfel că am avut o medie de 26-27.000 de testări zilnice timp de câteva săptămâni. În schimb, rata de pozitivare s-a dublat practic din săptămâna 30 a pandemiei, când era undeva la 5%. Acum e la 11%.

