O femeie de 26 de ani a fost rănită, sâmbătă, la Predeal, de zăpadă căzută de pe un bloc. Tânăra a fost transportată la spital cu răni la cap, în timp ce o fetiță în vârstă de cinci ani, care o însoțea a suferi un atac de panică.

Totul s-a întâmplat din cauza temperaturilor foarte ridicate din ultimele zile care au dus la desprinderea zăpezii de pe acoperișuri.

”Pe fondul încălzirii vremii s-a desprins zăpada de pe un bloc de locuințe din localitatea Predeal. În urma acestui eveniment, o persoană de sex feminim, în vârstă de 26 de ani, a suferit leziuni la cap și la nielul membrului superior. Aceasta era însoțită de o fetiță de cinci ani. Fetița a suferit un atac de panică”, a declarat Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt a ISU Brașov, pentru B1 TV.

Tânăra este în afara oricărui pericol.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.