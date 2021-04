Prefectul Alin Stoica, după scăderea ratei incidenței în București: Se fac controale la toți operatorii economici și pe stradă pentru a ne asigura că regulile sunt respectate (VIDEO)

Locuitorii Capitalei scapă de restricțiile din weekend după ce rata incidenței cazurilor de coronavirus a scăzut sub 3,5 la mia de locuitori. Asta înseamnă că se vor redeschide sălile de sport, iar circulaţia va fi permisă până la ora 22.00.

Prefectul Bucureștiului, Alin Stoica, a declarat luni că pentru săile de fitness ar putea fi menținută însă obligativitatea purtării măștii de protecție.

”Există această prevedere ca în 48 de ore să se întrunească Comitetul pentru Situații de Urgemță, deci este bine ca în momentul în care rata este foarte apropiată de 3 să te asigură că, într-adevăr, trendul este în continuare scăzător.

Distanțare dezinfectarea tuturor spațiilor, mască de protecție. Trebuie respectate regulile acestea. Voi verifica.

În general, da, se fac controale la toți operatorii economici și pe stradă pentru a ne asigura că regulile sunt respectate”, a precizat Alin Stoica, referindu-se la situația sălilor de fitness din București.

În ceea ce privește regulile din noaptea de Înviere, prefectul Capitalei a menționat: ”Controalele nu sunt însăprite. Discuțiile au fost cu Poliția și cu Jandarmeria pentru a asigura în toată perioada Sărbătorilor aplicarea regulilor și păstrarea tuturor măsurilor de siguranță”.

”Am discutat deja cu clerul modalitatea în care se organizează slujbele în biserici. Lucrurile sunt, în general, sub control”, a mai spus Alin Stoica.

Bucureștiul scapă de restricții? Vestea mare primită de la prefectul Capitalei