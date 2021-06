Prefectul Alin Stoica: Primăria Sectorului 1 și-a luat sarcina de a plăti sortatorii în mod direct. Înțeleg că Romprest este pe străzi și își îndeplinește obligațiile de preluare și de transportare a gunoiului (VIDEO)

Alin Stoica, prefectul Capitalei, susține că Primăria Sectorului 1 își va asuma plata sortatorilor în mod direct, astfel încât să degreveze Romprest de această obligație „și să îi permită să efectueze în continuare serviciul fără niciun fel de opriri”. „Înțeleg că prestatorul este pe străzi și își îndeplinește obligațiile de preluare și de transportare a gunoiului”, a adăugat oficialul.

