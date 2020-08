Prefectul Buzăului, confirmat cu COVID-19 / „Am încercat să respect cu strictețe toate regulile de prevenire a infectării cu noul coronavirus, dar acesta nu m-a ocolit. Virusul nu iartă pe nimeni”

Leonard Dimian, prefectul județului Buzău a anunțat pe contul personal de Facebook că a fost confirmat cu noul coronavirus, în ciuda faptului că a încercat să respecte toate măsurile de siguranță recomandate de autorități.

„În urmă cu câteva ore, am fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2. În cursul zilei de ieri, am prezentat simptome ușoare specifice COVID-19 (febră 38º) și am fost testat, iar rezultatul venit astăzi este pozitiv. Starea mea de sănătate este bună, acum mă simt mai bine decât m-am simțit ieri.

Am încredere că mă voi vindeca rapid și mă bazez pe profesionalismul cadrelor medicale buzoiene, care au fost ireproșabile pe întreaga perioadă în care au gestionat criza COVID-19. Mâine, voi fi supus unor investigații medicale extinse și voi afla tratamentul care îmi va fi prescris.

În perioada în care nu mă voi afla la Instituția Prefectului, atribuțiile de conducere vor fi preluate de către subprefectul Vasile Alecu.

Fac încă un apel la responsabilitate pentru toţi cetățenii din judeţul Buzau, de data aceasta folosindu-mă pe mine ca exemplu! Iată că, și în situația în care am încercat să respect cu strictețe toate regulile de prevenire a infectării cu noul Coronavirus, acesta nu m-a ocolit! Virusul nu iartă pe nimeni! Vă transmit tuturor gândurile mele bune. Multă sănătate!”, este mesajul transmis de către Leonard Dimian.

7 focare de Covid-19 în Buzău, inclusiv la secţia ATI a Spitalului Judeţean de Urgenţă

Şapte focare COVID-19 sunt active în judeţul Buzău, printre instituţiile unde acestea au fost declarate numărându-se secţia ATI a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău şi Căminul pentru persoane vârstnice "Sfinţii Constantin şi Elena" din Costeşti, unde au fost confirmate cele mai multe cazuri, conform Instituției Prefectului.

Potrivit sursei citate, la secţia ATI a SJU Buzău au fost confirmate cu noul coronavirus 12 persoane, iar la Căminul pentru persoane vârstnice din Costeşti sunt 11 persoane testate pozitiv.

Pe lista focarelor se mai află Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău şi secţia de Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă, cu câte trei persoane cu COVID-19, o fundaţie din comuna Cernăteşti, patru persoane cu SARS-CoV-2 și două societăţi comerciale din municipiul Buzău, unde au fost descoperite patru, respectiv cinci persoane cu acest diagnostic.

Directorul unui colegiu din Buzău, despre experiența la ATI

La începutul lunii, Camelia Voicu , directorul Colegiului ”Mihai Eminescu” din Buzău, a povestit, pe pagina sa de Facebook, despre experiența trăită în secția de Terapie Intensivă, în care a ajuns după ce a fost și ea testată pozitiv pentru noul coronavirus. Aceasta a mărturisit că la ATI ”se duc lupte puternice”.

„Ma gandesc ca sunt bine acasa, dupa batalia cu COVID dusa timp de doua saptamani,in sectia ATI a spitalului judetean Buzau.Au fost alaturi medici, asistenti medicali, infirmiere care cu un rar devotament pentru meserie si pacient au tratat cu atentie orice urma a bataliei.Marele Inger Alb-dr.Ionita Victor, a condus cu multa luciditate, competenta si profesionalism orice demers realizat, totul fiind pus in actiune de ingerii albi sau galbeni de asistenti medicali rapizi, precisi, siguri de orice manevra.Nu exista in atitudinea lor teama ca s-ar putea imbolnavi, ba chiar au si facut-o unii dintre ei, urmand a fi tratati apoi ca pacienti in alte sectii. Blanzi, empatici, atenti la nevoile pacientului, stiau sa mobilizeze resursele vitale pentru a obliga pacientul sa traiasca cand el nu -si regasea necesarul de oxigen.Se duc lupte puternice in aceste sectii, se lucreaza ordonat cu rost la treaba, lupte despre care nu vorbeste nimeni, ba inca se mai si inventeaza teorii”, a scris ea pe rețeaua de socializare.