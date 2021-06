Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat pentru B1 TV că este încă prematur să discutăm încă despre noi relaxări a restricțiilor, altele decât cele care au intrat în vigoare la data de 1 iunie. Cu toate acestea, prefectul Alin Stoica, a subliniat că au fost invocate două date: 1 iulie și 1 august, când autoritățile vor analiza situația epidemiologică și vor discuta posibilitatea anulării altor restricții.

“Următoarele date de la care noi relaxări ar putea să apară sunt 1 iulie și 1 august, însă trebuie să urmărim și campania de vaccinare și dacă facem progrese importante până atunci. După cum observăm, relaxările care au fost propuse și aprobate de guvern acum, sunt în strânsă legătură și cu vaccinarea, deci multe din activități sunt permise persoanelor vaccinate”,a declarat Alin Stoica.

