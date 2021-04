Prefectul Capitalei anunţă că va fi disponibil un ghid de bune practici în magazine

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a precizat că va fi disponibil un ghid de bune practici pentru evitarea aglomerării, realizat împreună cu organizaţiile retailerilor, ptrivit Agerpres.

„Măsurile sunt obligatorii, depinde acum fiecare cum le implementează sau dacă le implementează şi atunci trebuie să ne asigurăm că ele se implementează în mod eficient, că am văzut că au existat în unele locuri aglomeraţii şi poate că magazinele mici nu au capacitatea, de exemplu, să facă analize de genul acesta şi atunci venim în sprijinul lor. Marile magazine, de regulă, nu au probleme, pentru că au capacitatea de a implementa tot felul de metode şi cineva se ocupă special de aceste lucruri şi acolo nu au fost probleme. În schimb, în magazinele mai mici au fost probleme tocmai pentru că genul acesta de activitate pentru ei înseamnă un efort suplimentar şi cumva i-am scutit de un efort”, a declarat Alin Stoica, pentru Agerpres.

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a făcut o serie de precizări în urma discuțiilor de miercuri, cu reprezentanții magazinelor, în cadrul cărora s-a stabilit că unitățile vor afişa la intrare numărul maxim de clienţi care pot fi simultan prezenţi.

Prefectul Capitalei, despre limitarea numărului de coșuri de cumpărături: Nu am renunțat definitiv la această opțiune. Trebuie să existe libertate pentru toate tipurile de magazine

”A fost o întâlnire de discuții, am analizat situația de acum. Toate asociațiile cu care am discutat vor implementa toate măsurile care sunt acum în vigoare și pentru ca ele să fie eficiente și să nu se mai creeze aglomerări, am discutat două tipuri de măsuri care urmează să fie finalizate în cursul zilei de mâine (joi – n. r.). Vom lua o decizie mâine, în jurul prânzului.

Ce am discutat până acum și a rămas agreat – o măsură de informare, în primul rând, și anume, clienții să fie informați care este capacitatea fiecărui magazin. Anumite magazine fac lucrul ăsta, altele nu. Această capacitate urmează să fie calculată în mod diferit, în funcție de mărimea magazinului, magazinele mari aplicând acea cotă de 7 metri pătrați pentru fiecare client, magazinele mai mici aplicând acea regulă de distanțare de 2 metri și în funcție de aceasta să-și calculeze capacitatea maximă de clienți care pot fi primiți simultan.

A doua măsură este ceva mai flexibilă. S-a discutat despre coșuri. Unele magazine, în special cele mici, ar putea să prefere o astfel de soluție, magazinele mari au obiecțiuni întemeiate, pe care le-am înțeles. Obiecțile sunt legate de dinamică, de faptul că ei își dezinfectează permanent coșurile, deci nu pot avea un număr limitat, sunt legate de faptul că sunt clienți care preferă să meargă cu două coșuri, alții preferă să intre fără coș. Ei pot să pună în practică alt tip de măsuri, de exemplu, contoarele electronice sau mecanice. (...) Nu există obligativitatea de a afișa numărul de clienți, așa cum sunt acele contoare din parcări pentru că nu dorim să punem o presiune financiară suplimentară pe unii dintre comercianți. Cei care au deja aceste controale electronice puse în funcțiune le vor menține, ceilalți vor avea doar obligația de a afișa care este numărul maxim de clienți și, cu siguranță, la momentul la care se va umple magazinul vor opri clienții și vor permite accesul doar pe măsură ce vor ieși alți clienți”, a spus prefectul Capitalei, miercuri.