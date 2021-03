Prefectul Capitalei: Capacitatea de vaccinare trebuie să crească. Avem solicitare DSP să găsim spații / Alin Stoica anunță o ședință pentru joi, dar nu știe câți oameni sunt imunizați zilnic în București (VIDEO)

Alin Stoica, prefectul Capitalei, a declarat miercuri seară, pentru B1 TV, că joi va avea loc o ședință a autorităților locale în care se va discuta despre creșterea capacității de vaccinare anticoronavirus în București. Stoica a precizat că a primit de la Direcția de Sănătate Publică solicitarea de a găsi noi spații și capacități de vaccinare, iar el, la rândul său, a trimis solicitarea către Primăria Generală și primăriile de sector. Problema se va discuta în ședința de mâine. Totuși, prefectul nu a știut să spună câte vaccinuri se administrează în București pe zi.

Prefectul Capitalei a mai susținut că, deocamdată, nu există o intenție privind desfășurarea unei campanii mai largi de testare COVID-19 în București, dar dacă Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică ori Institutul Național de Sănătate Publică vor decide că o astfel de campanie se impune, Prefectura o va sprijini.

