Prefectul Capitalei: Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, convocat sâmbătă. Vom lua măsurile care vor fi cu aplicabilitate de duminică (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat că sâmbătă va fi convocată o ședință a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență pentru a se lua o decizie cu privire la măsurile care vor fi luate în Capitală pentru limitarea răspândirii noului coronavirus.

„Vom convoca mâine Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență. Se va publica între timp hotărârea și vom lua măsurile care vor fi cu aplicabilitate de duminică”, a declarat Alin Stoica vineri seară.

Întrebat când va avea loc ședința CSUMB, acesta a răspuns: „Undeva, între orele 11.00 și 14.00”.

„Avem și o serie de întrebări (...) se colectează întrebările și mâine vom avea mai multă claritate pe toate măsurile care se vor aplica”, a adăugat prefectul Bucureștiului.

Locuitorii Capitalei așteaptă de aproape o săptămână o decizie cu privire la măsurile care se vor aplica în continuare în Capitală în condițiile în care a fost depășit pargul de 6 cazuri de coronavirus la mia de locuitori.

Potrivit celui mai recent bilanț transmis de Grupul de Comunicare Strategică, rata incidenței cazurilor de coronavirus a ajuns în București la 6,67 la mia de locuitori.

În ultimele 24 de ore, în Capitală au fost confirmate 1.286 de îmbolnăviri.

