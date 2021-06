Prefectul Capitalei, despre instituirea stării de alertă din cauza gunoaielor din Sectorul 1: Documentul prezentat de DSP confirmă existența unui risc. Voi veni cu un răspuns marți (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat că marți va decide dacă se va institui starea de alertă în Sectorul 1 din cauza problemei gunoaielor. Decizia aparție Comitetului Local pentru Situații de Urgență, care are nevoie de aprobarea prefectului.

”Decizia este luată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență cu aprobarea prefectului. Pentru ca prefectul să poată să-și dea aprobarea trebuie să verifice că autoritățile constată că acest risc la adresa populației este real și este prezent și este suficient de grav încât să necesite instituirea de măsuri speciale”, a explicat Alin Stoica.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.