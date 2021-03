Prefectul Capitalei, despre măsurile care ar putea fi luate în București: Ne apropiem de o decizie. Până la sfârșitul săptămânii vom lua o decizie (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, spune că, potrivit estimărilor sale, până la sfârșitul săptămânii ar urma să fie luată o decizie în contextul evoluției situației epidemiologice din București. Capitala a depășit, marți, pragul de 6 cazuri de coronavirus la mia de locuitori, limită de la care se poate lua în discuție măsura carantinării.

„Ne apropiem de o decizie, se discută în toate forurile interesate. Bucureștiul este o zonă foarte importantă pentru România și orice fel de măsură este supervizată de Guvern. (...) Dacă este nevoie de măsuri ferme pentru a proteja sănătatea oamenilor, există și această discuție (carantina – n.r.) pe masă, dar probabil că avem și alte instrumente”, a declarat Alin Stoica marți seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat.

Întrebat care este orizontul de timp până la care ar putea fi luată o decizie tranșantă despre ce se va întâmpla în Capitală, prefectul a răspuns: „Trebuie luată o măsură în următoarele zile. Estimarea mea este că până la sfârșitul săptămânii”.

