Prefectul Capitalei, despre noile restricții: Măsurile vizează diminuarea programului agenților economici, scăderea orelor până la care putem ieși din case și circulația în afara Bucureștiului. Restricțiile intră în vigoare vineri (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a făcut noi precizări cu privire la restricțiile care vor fi instituite în București și care se vor aplica începând de vineri seară. Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă se va reuni în ședință vineri dimineață.

„Există în plan ca măsurile să vizeze diminuarea programului agenților economici, scăderea orelor până la care putem să ieșim afară din case și circulația în afara Bucureștiului. Pentru școli există deja un ordin comun al Ministerului Educației și Sănătății. Cu privire la mall-uri, în București vom lua măsuri ca să evităm aglomerația, sunt măsuri prevăzute deja cu privire la calcularea capacității de 7 metri pătrați pentru fiecare persoană.

În mijloacele de transport în comun vom lua măsuri să fie, în primul rând, informat publicul călător cu privire la purtarea măștii și păstrarea distanței. STB a făcut propuneri care vor fi supuse aprobării CMBSU pentru monitorizarea numărului de călători în timp real și stabilirea fluxului de intrare/ieșire”, a declarat prefectul Alin Stoica.

Întrebat concret de când de vor aplica aceste măsuri dacă vineri dimineață va avea loc ședința Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prefectul a răspuns: ”Restricțiile vor intra în vigoare mâine seară. Începând cu seara de vineri vor fi aplicabile măsurile pe care le-am menționat mai devreme”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.