Prefectul Capitalei, despre populația Bucureștiului: Cred că e undeva pe la 2,8 - 3 milioane. În februarie va fi un recensământ național și după un an, după ce se adună datele, vom constata care e populația reală (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojan, a declarat miercuri, în cadrul emisiunii ”Talk B1”, că datele oficiale privind populația Bucurelștiului sunt de dinainte de 1989, însă în prezent, aceasta ar putea fi în jurul a 3 milioane. Datele privind numărul de locuitori ai Capitalei sunt extrem de importante în contextul pandemiei de coronavirus, pentru că în funcție de acestea se calculează rata incidenței cumulate la mia de locuitori, în funcție de care autoritățile decid dacă impun sau nu anumite restricții.

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, susținea, într-o postare pe Facebook, că populația reală a Bucureștiului ar fi de 4 milioane.

”Populația Bucureștiului, oficial, este de 2,18 milioane. Această populație este dinainte de 1989, drept care nu este reală, să fim conștienți de acest lucru. Sigur, cifra de 4 milioane mi se pare exagerată, dar cred că undeva pe la 2,8 milioane spre 3 milioane are Bucureștiul. Ați văzut cât s-a construit în margini. În februarie va avea loc un recensământ național și după un an, după ce se adună datele, vom constata și care este populația reală. Marile metropole, București, Timișoara, Cluj, Iași, au o creștere a populației și sunt orașe care au regresat”, a declarat Gheorghe Cojanu.

