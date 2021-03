Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a făcut precizări, marți dimineață, despre protestul care a avut loc luni seară în București, protest marcat de un episod violent în momentul retragerii manifestanților. ”Forțele de ordine au acționat pentru restabilirea ordinii. Au făcut-o cu fermitate și rapiditate”, a spus Alin Stoica.

”Le mulțumesc bucureștenilor care respectă ordinea și măsurile. Sunt peste 2 milioane de oameni care o fac și despre ei nu prea vorbim.

Protestul a fosti ținut sub control de forțele de ordine care au acționat cu calm și determinare și care au încercat să păzească sănătatea, siguranța și bunurile din Capitală și au făcut asta pe tot parcurusul procesului cu calm, corectitudine și profesionalism.

Din păcate, spre finalul acestui protest, un grup de 300 de oameni, în zona Pieței Unirii au devenit agresivi, fapt pentru care forțele de ordine au acționat pentru restabilirea ordinii. Au făcut-o cu fermitate și rapiditate.

Vreau să le transmitem tuturor celor care înclacă ordinea de drept să nu mai confunde calmul cu lipsa de fermitate pentru că forțele de ordine sunt profesioniste și vor acționa întotdeauna cu determinare pentru restabilirea ordinii”, a delcarat prefectul Capitalei.

