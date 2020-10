Prefectul Capitalei: După ce se depășește rata de 3, așteptăm 3 zile și apoi vom lua măsuri. Populația Bucureștiului e undeva la 2,5 milioane / INSP a comunicat o cifră din eroare. Rata de infecatare de astăzi este de 2,69 (VIDEO)

Prefectul Capitalei Gheorghe Cojanu a declarat, marți, că rata de infectare cu coronavirus în Capitală este de 2,69 la mia de locuitori, precizând că Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat dintr-o eroare rata de 3,1 la mie. Potrivit legii, dac într-o localitate rata incidenței cumulate a cazurilor de COVId-19 depășește pragul de 3 la mia de locuitori în 14 zile, atunci autoritățile pot decide carantinarea unor zone.

”Institutul Național de Sănătate Publică a comunicat o cifră din eroare. A rectificat, rata de astăzi este de 2,69. La o rată de incidență de 3 vom lua măsuri pentru a trece școlile în scenariul roșu. Restaurantele, cinematografele nu s-au închis imediat la 1,5, ci le-am închis la 1,86. După ce se va depăși această cifră de 3 vom lua măsuri, dar nu vom lua la 3,05, vom aștepta la 3,4, ceva de genul acesta, ținând cont și de populația reală. (...) Dacă vom constata că creșterea durează trei zile la rând după ce se depășește rata de incidență 3, atunci vom lua o hotărâre și în cadrul Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, la recomandarea DSP-ului. Populația reală nu mai este 2.153.000, e undeva la 2.500.000 și atunci nu putem la 3.01 să închidem școlile. Plus că așteptăm un palier de trei zile ca să vedem că cifra crește și atunci, bineînțeles că în a treia zi vom da o hotărâre de Consiliu”, a explicat Gheorghe Cojanu.

În același timp, Gheorghe Cojanu a susșinut că, în acest moment, nu se pune problema carantinării unor sectoare.

„Deocamdată nu se pune problema carantinării pe sectoare, este foarte dificil, nu imposibil. Dacă vor exista zone, în București, care urmează a fi carantinate, vom face și acest lucru, dar nu se pune problema deocamdată. După o creștere cu un pas foarte mare, se creștea cu 10-15 unități pe zi, iată că acum creșterea aa fost doar de trei unități de ieri până astăzi”, a mai spus Cojanu.

"Raportarea de astăzi, 2,69, este la populația de 2.153.000 de locuitori", a reiterat prefectul Capitalei, precizând că date certe cu privire la populația reală a Bucureștiului vor exista după recensământul care va avea loc în februarie 2021.

