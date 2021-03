Prefectul Capitalei, după protestele din București: „Cei care au instigat la violență trebuie să platească”

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a precizat că persoanele din București care au instigat la violență în seara de 29 spre 30 martie trebuie să plătească.

”Cei care au instigat la violenţă trebuie să plătească. Cei care instigă la nerespectarea măsurilor punând în pericol sănătatea românilor, cei care instigă la violentă impotria organelor de ordine ale statului, cei cărora le păsa mai mult de promovarea propriei imagini decât de interesul general al românilor şi al statului nu sunt patrioţi. Sunt patrioţi cei care au protejat statul de drept, cei care au refuzat să răspundă la provocări pentru a nu pune în pericol oamenii care manifestau paşnic”, a scris pe Facebook prefectul Capitalei.

Îi felicit pe jandarmi atât pentru calmul de care au dat dovadă și care a dus la protejarea cetațenilor pașnici, dar și pentru fermitatea și profesionalismul cu care au oprit violențele din această noapte!

”De asemenea, le mulţumesc tuturor celor care respectă măsurile şi care înţeleg că disconfortul creat de acestea este un preţ mic pentru sănătatea şi viaţă celor dragi”, a spus Alin Stoica pe pagina sa de Facebook.

Proteste anti-restricții în București și în țară

Sute de persoane au protestat, luni seară, în Capitală vizavi de noile restricții impuse de Guvern în lupta cu pandemia de coronavirus. Manifestații similare au avut loc și în alte orașe din țară. Oamenii au scandat împotriva „dictaturii medicale”, au cerut libertate și au dat foc măștilor de protecție. Unii au fluturat steaguri tricolore sau cu sigla Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). De altfel, acțiunea a fost anunțată de AUR.

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a afirmat că românii care protestează vin cu opinii pe care trebuie să le probeze, întrucât realitatea pandemiei este alta: „Nu am ce să comentez, decât că protestează şi vin cu puncte de vedere pe care trebuie să le probeze. Realitatea din România este alta din punct de vedere a pandemiei”.

Luni dimineață, premierul Florin Cîțu a susținut că-i înțelege pe români că au obosit după un an de pandemie, dar este esențial ca regulile să fie în continuare respectate: „Oamenii trebuie să respecte legea, toți trebuie să respectăm legea! Eu îi înțeleg pe români că, după un an de zile, au obosit. Toți am obosit. Ne luptăm cu pandemia de un an de zile și am depus toate eforturile".

Proteste au avut loc în mai multe orașe ale țării

Proteste masive au avut loc luni seară în marile oraşe ale ţării, cu mii de oameni ieşiţi pe străzi să le ceară autorităţilor să ridice măsurile restrictive impuse în România în contextul pandemiei de COVID-19. Revendicările au fost diferite, de la restricțiile de circulație, la redeschiderea sectorului HoReCa, purtarea măştii în are liber, dar și împotriva a ceea ce ei au numit "dictatura medicală".