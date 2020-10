Prefectul Capitalei, după vizita la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou: „Forțele de Ordine sunt pregătite să gestioneze orice fel de situație” (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu a fost prezent duminică la ceremonia organizată la Patriarhie, cu ocazia sărbătorii de Sfântul Dimitrie cel Nou. Anul acesta, în contextul pandemiei de COVID-19, evenimentul este organizat cu respectarea măsurilor sanitare.

Berbeceanu a explicat prin telefon pentru B1 TV ce măsuri au fost luate pentru ceremonia religioasă, dar și cum erau acestea puse în aplicare la fața locului.

„Împreună cu colegii de la Ordinea și Siguranță Publică, de la nivemul municipiului București, cu Poliția, Jandarmeria și IGSU, ne-am deplasat pentru a verifica modul în care sunt organizate și funcționează dispozitivele de ordine și siguranță pubică.

Lucrurile sunt în ordine, persoanele venite la pelerinaj respectă distanțarea fizică, normele de igienă publică, colegii noștri din Jandarmeria, Pliția Locală și ISU sunt prezenți și disponibili pentru a-i ajuta pe cei care participă la evenimentul religios”, a precizat Traian Berbeceanu.

Referitor la măsurile luate pentru a întâmpina eventualele neplăceri și aglomerări cauzate de un număr mare de persoane, prefectul a explicat:

„S-a comunicat public hotărârea de a participa la pelerinaj doar cetățenii municipiului București, sunt organizate filtre de către forțele de ordine și rugăm pe această cale pe toți cei care ar dori să participe al acest eveniment religios să înțeleagă că trecem prin momente dificile și forțele de ordine sunt pregătite să gestioneze orice fel de situație, dar am convingerea că nu vor fi astfel de situații”, a declarat el, în direct pe B1 TV.

