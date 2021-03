Prefectul Capitalei explică ce se întâmplă în momentul în care Bucureștiul depășește pragul de infectare COVID de 7,5 la mia de locuitori. Când se închid școlile (VIDEO)

Alin Stoica, prefectul Capitalei, a vorbit, duminică, pe B1 TV despre momentul în care Bucureștiul va trece de pragul critic al ratei de infectare cu COVID-19 de 7,5 la 1000 de locuitori, după care restricțiile se înăspresc.

Întrebat cât de repede vom trece la restricții mai dure, în momentul în care Bucureștiul va atinge indicele limittă, Prefectul a declarat că măsurile vor intra în vigoare în 48 de ore.

Conform Hotărârii de Guvern, în momentul în care se atinge pragul respectiv aveam la dispoziție 48 de ore să dăm o nouă hotărâre de CMBSU pentru a intra pe scenariul următor.

"Activitatea școlilor nu va fi afectă de trecerea infectărilor peste 7,5 la mia de locuitori. Scenariul de 7,5 este prevăzut în Hotărârea de Guvern și nu prevede nimic despre scoli, doar despre activitatea agenților economici și deplasarea de la domiciliu. Regimul școlilor este stabilit prin Ordinul Comun al Ministerului Educației și Sănătății și acolo se prevede ca închiderea lor se produce doar în cazul în care se prevede carantină", a spus prefectul Capitalei.

Precizăm că sâmbătă, rata de infectare COVID a fost de 6,68 în București.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Ce au văzut medicii de pe ambulanţă când au ajuns acasă la Cornelia Catanga, iar cântăreaţa încă mai trăia