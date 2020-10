Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu a explicat cum se poate realiza carantiarea sectoarelor din București (VIDEO)

Prefectul Capitalei a explicat miercuri seara, în platoul B1 TV în ce condiții s-ar impune carantinarea orașului, dar și ce ar presupune carantia în funcție de sector și cum s-ar putea realiza aceasta.

Întrebat dacă este posibil să se închisă Bucureștiul, precum, de exemplu, Suceava, prefectul a explicat că este foarte dificil,

„Nu, este foarte dificil, dar eu am această convingere că împreună cu autoritățile competente am luat acum măsuri de control. Conștientizarea populației se va face și datorită cifrelor și îmi este greu să cred că vom ajunge în cazul izolării Bucureștiului”, a declarat Gheorghe Cojanu, prefetul municipiului București.

Având în vedere faptul că sectoarele din oraș nu sunt clar delimitate de ziduri sau granițe, prefectul a explicat și în ce condiții s-ar putea realiza carantinarea acestora. Delimitarea, în anumite sectoare, este aproximativă, în timp ce în altele este mai clară. Mai mult decât atât, o problemă în rândul bucureștenilor ar reprezenta-o și faptul că unii dintre ei sunt nevoiți să meargă dintr-un sector în altul pentru a ajunge la muncă sau la cumpărături.

„Teoretic se poate, practic este foarte greu și de aceea vă spuneam că autoritățile centrale vor emite prevederi legale ca să știm și noi cum este cu această izolare, carantiare a Bucureștiului dacă se depășește rata de incidență de 3. Dacă vorbim despre o comună dintr-un județ, se poate izola la ambele capete și da nu mai intră nimeni.

Bucureștiul însă este foarte dificil să faci acest lucru. Este poarta aeriană de intrare, toate trenurile converg aici, dar eu sunt sigur că se vor găsi soluții pentru limitarea traficului în București, în cazul în care rata de incidență depășește 3”.

Referitor la existența unui plan pentru închiderea unui sector, realizat în baza cartografierii acestuia, prefectul a explicat:

„Imposibil nu este, vă dau un exemplu, Sectorul 5 și Sectorul 4 au Șoseaua Giurgiului ca limită între sectoare, deci nu ar fi imposibil, dar eu nu cred că se va ajunge la acest lucru. Da, se poate face, teoretic, dar este foarte dificil pentru că un om locuiește în Sectorul 4, dar se duce la serviciu sau la afacerea lui în alt sector și atunci este dificil. Vedem care va fi decizia autorităților centrale. Noi întotdeauna ținem cont de cadrul general. Ce aplicăm în teritoriu este urmarea cadrului general”, a declarat Gheorghe Cojanu, în platoul B1 TV.

