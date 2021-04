Prefectul Capitalei, întrebat dacă până la Paști rata de infectare ar putea fi suficient de mică astfel încât să se renunțe la anumite restricții: ”Nu pot să anticipez dacă vom ajunge acolo” (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, spune că, potivit datelor disponibile în acest moment, trendul infectărilor cu coronavirus este unul descendent, însă nu se poate lua deocamdată decizia de relaxare a restricțiilor pentru că rata de infectare ”este încă suficient de mare încât să pună presiune pe sistemul sanitar”. Într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 Tv, prezentate de Dan Gabor, Alin Stoica a declarat că nu poate anticipa dacă până la Paști s-ar putea renunța la anumite restricții.

”Deocamdată rata de infectare este în scădere și preconizăm că o să scadă din ce în ce mai mult. Din păcate, este încă suficient de mare încât să pună presiune pe sistemul sanitar. Vedem în continuare foarte multe internări și dintre aceste internări, foarte multe cazuri grave, care ajung în ATI și chiar la intubare. Suntem la un nivel foarte mare de cazuri care intră în zona asta, de cazuri grave și de aceea trebuie să păstrăm în continuare aceste măsuri și să repectăm toate măsurile pe care autoritățile sanitare ni le recomandă”, a spus Alin Stoica.

Întrebat dacă este posibil ca de Paști rata de infectare să fie suficient de mică astfel încât să se renunțe la anumite restricții, prefectul Bucureștiului a răspuns: ”Mi-ar plăcea să se întâmple asta. Nu pot să anticipez dacă vom ajunge acolo. Pe de o parte, influențăm rata de infectare prin comportamentul nostru, însă nu trebuie să uităm că e vorba despre o pandemie, adică sunt lucruri care sunt influențate la nivel global. Știm acum, de exemplu, că mutația britanică reprezintă mai mult de jumătate din cazuri, deci nu putem să anticipăm dacă în următoarele două săptămâni va scădea suficient de mult rata”.

