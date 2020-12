Prefectul Capitalei: Mall-urile și supermarket-urile vor limita numărul de clienți pentru evitarea aglomerației/ Reprezentanții marilor magazine cer prelungirea programului (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a declarat că centrele comerciale și supermarket-urile din București vor limita accesul clienților pentru evitarea aglomerației. Berbeceanu s-a întâlnit, vineri, cu reprezentanții mall-urilor și marilor magazine din București care au cerut o relaxare a restricțiilor, mai ales în perioada sărbătorilor. Bucureștiul a depășit vineri rata de 7 cazuri de coronavirus la mia de locuitori.

Reprezentanții mall-urilor și supermarket-urilor din Capitală vor ca programul acestora să fie prelungit până la ora 23.00. La finalul discuțiilor cu autoritățile locale și conducerea Direcției de Sănătate Publică (DSP) București, prefectul Traian Berbeceanu a precizat că pentru această solicitare le-a recomandat să se adreseze Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU). Asta pentru că decizia ca programul magazinelor să să încheie la ora 21.00 a fost luată la propunerea CNSU.

"Au existat astfel de solicitări (prelungirea programului – n.r.). Programul de funcționare a magazinelor este reglementat normativ prin hotărâre de guvern, astfel că noi, ca și comitet municipal, nu putem interveni peste. Există și restricția de circulație pentru ora 23.00. I-am rugat să transmită cererea la CNSU, iar aceștia vor analiza cererea și vor propune măsuri", a spus prefectul.

Totodată, Berbeceanu a precizat că în cadrul ședinței s-a discutat despre limitarea numărului de persoane care pot intra în magazine, pentru ca astfel să se se evite aglomerația.

"Practic, vor limita numărul de clienți care vor intra în mall sau supermarket la suprafața magazinului", a mai declarat Traian Berbeceanu.

La ședința de vineri s-a stabilit și că nu se va renunța la folosirea coșurilor de mână la cumpărături, ca măsură de limitare a răspândirii noului coronavirus. Coșurile vor fi păstrate, cu respectarea regulilor de igienă a mâinilor.

Pe de altă parte, prefectul Capitalei a declarat că în acest moment, nu se impune carantinarea Bucureștiului.

”Analiza specialiștilor de la DSP și INSP ia în calcul mai mulți indici atunci când se ia această măsură. Apreciem că nu este nevoie de alte măsuri. Degeaba iei foarte multe măsuri pe hârtie dacă nu le respecți. Credem că putem limita răspândirea pandemiei. Nu avem creștere a numărului de cazuri în fiecare zi, suntem în zona de platou, avem în jur de 1.700 de cazuri noi pe zi de o bună perioadă de timp”, a spus Berbeceanu.

Același mesaj a venit șți din partea șefei DSP București, Oana Nicolescu, car a făcut apel la cetățeni să respecte regulile de protecție.

”În momentul de față, nu am luat în discuție carantinarea Bucureștiului. În momentul în care se va lua în discuție acest lucru, vom avea în vedere mai mulți factori. Cifrele sunt îngrijorătoare de la început. (...) Îndemn pe fiecare dintre cetățeni să respecte măsurile pe care le avem impuse în acest moment”, a spus Oana Nicolescu.

Potrivit datelor anunțate, vineri, de Grupul de Comunicare Strategică, în ultimele 24 de ore, în București au fost confirmate 1.867 de noi cazuri de infectare, astfel că bilanțul total al infectărilor, în Capitală a ajuns la 83.371 de la începutul pandemiei și până acum.

