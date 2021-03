Prefectul Capitalei: Nu luăm acum în discuție măsuri mai stricte, ci doar măsuri de conștientizare, prin care populația să fie încurajată să respecte regulile de protecție (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat luni că autoritățile iau în calcul instituirea unor măsuri de conștientizare în contextul creșterii ratei incidenței cazurilor de infectare cu coronavirus în București. Stoica spune că nu este vorba despre măsuri mai structie și nicii despre amenzi mai mari, ci despre o intensificare a controalelor.

”Dacă toate măsurile de protecție sunt respectate și sunt puse în aplicare corect ar putea să ducă la o diminuare la ratei de infectare”, a spus prefectul Bucureștiului.

Întrebat dacă este posibil să fie instituite măsuri mai stricte pentru a preveni o carantinare a Capitalei, prefectul a răspuns: ”Nu măsuri mai stricte. Nu luăm acum în discuție măsuri mai stricte, ci doar măsuri de conștientizare, prin care populația să fie încurajată să respecte regulile. Conform legii, nivelul următor este la 6 la mie, până la momentul respectiv nu avem ce să discutăm ca măsuri suplimentare. Trebuie să facem totul ca aceste măsuri care sunt acum în vigoare să fie respectate de toată lumea”.

De asemenea, întrebat ce măsuri de conștientizare ar putea fi adoptate, Alin Stoica a precizat: ”De exemplu, echipe mixte ale diverselor organisme de control, DSP, împreună cu ITM, cu Poliția, cu DSV să meargă și să verifice dacă se respectă toate măsurile de siguranță, și la agenți economici, și pe stradă, și în momentele de vârf de trafic”.

Alin Stoica a menționat însă că nu este vorba despre creșterea amenzilor.

”În niciun caz nu vrem ca aceste măsuri să fie considerate unele punitive. Sunt, mai degrabă, unele educative. Intenția nu este să colectăm amenzi de la populație, ci pur și simplu să-i facem să înțeleagă că sunt importante măsurile astea pentru ei”, a mai precizazt prefectul Alin Stoica.

