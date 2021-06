Prefectul Capitalei: Rata de vaccinare anti-COVID-19 în București a ajuns la 42-43% din populația eligibilă (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat vineri că aproximativ 43% din populația eligibilă a Bucureștiului este vaccinată anti-COVID-19 în acest moment, cu cel puțin o doză.

Întrebat care este rata de vaccinare din București în prezent, Alin Stoica a explicat: ”Sunt aproximativ 674.000 de oameni care sunt vaccinați cu cel puțin o doză. Asta înseamnă aproximativ 30-31% din populația totală și din populația eligibilă, undeva la 42-43%”.

