Prefectul de Timis, Eva Andreaş, a DEMISIONAT din funcţie!

Prefectul judeţului Timiş, Eva Andreaş, a demisionat din funcţie, anunţul fiind făcut de aceasta pe pagina sa de Facebook. Andreaş a ocupat această funcţie din august 2017.

"Funcţiile publice nu sunt pe viaţă ale cuiva, iar astăzi a venit momentul schimbării în Prefectura Timiş. Am decis să îmi depun demisia, însă nu vreau să fac un bilanţ al perioadei cât am fost prefect, ci doar să le mulţumesc celor care au fost lângă mine în aceşti ani. Nu a fost uşor, ştiu, dar munca pe care au depus-o toţi cei cu care am colaborat a fost apreciată. De la angajaţi ai Prefecturii, la directori ai instituţiilor deconcentrate, cu toţii au pus umărul atât cât s-a putut pentru bunul mers al lucrurilor. Vreau să ştiţi, cu toţii, că vă puteţi baza pe mine şi de-acum înainte, eu rămân acelaşi om. Încă o dată, mulţumesc. Pentru toată încrederea acordată, un mare mulţumesc lui Sorin Grindeanu!!!”, a scris Andreaş.

Eva Andreaş a fost, anterior, angajată în cadrul cabinetului fostului premier Sorin Grindeanu.