Prefectul județului Cluj, soția sa și băiețelul de 9 luni, depistați cu coronavirus. Anchetă epidemiologică în desfășurare

Mircea Abrudean, prefectul judeţului Cluj, alături de soția sa și băiețelul lor în vârstă de doar 9 luni, au fost confirmați cu noul coronavirus.

„În cursul serii de 3 iulie, am fost cu băieţelul nostru de 9 luni la UPU Pediatrie, pentru că avea febră, care am crezut iniţial că are legătură cu ieşitul dinţişorilor. După consultul de specialitate, medicii au constatat că are faringo-amigdalită. Având în vedere simptomatologia, a fost recoltat pentru testare COVID-19.

Rezultatul a venit în după-amiaza de 4 iulie pozitiv, motiv pentru care ne-am testat şi eu şi soţia mea, ambele rezultate fiind pozitive, cu toate că suntem asimptomatici. În cursul acestei dimineţi, ne vom interna cu toţii la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase. Ancheta epidemiologică este în curs de realizare de către DSP Cluj", a declarat prefectul.

Mircea Abrudean , apel către populație după infectarea cu COVID-19

„Consider că este extrem de importantă transparenţa, aşa cum am procedat şi până acum în comunicarea publică. Vreau să îi îndemn încă o dată pe toţi clujenii să fie responsabili, să se prezinte la medic atunci când prezintă simptome, iar celor care încă pun la îndoiala existenţa acestui virus – să se gândească de două ori înainte de a face astfel de afirmaţii. Am toată încrederea în sistemul nostru medical, care a avut rezultate excelente până acum şi sunt convins că vom trece cu bine peste această perioadă! Vă doresc tuturor multă sănătate şi succes în tot ceea ce faceţi. Vă voi ţine la curent cu evoluţia situaţiei”, a concluzionat Mircea Abrudean în anunț, conform Agerpres.

Medic radiolog din Cluj: „Nu mai pot citi mesajele celor care neagă în continuare existența COVID-19”

Iulia Trifu, un renumit medic radiolog de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj, aflat în prima linie în lupta anti-COVID-19, trage un semnal de alarmă.

Noul coronavirus atacă ambii plămâni, peste 90% dintre cei infectați fac pneumonie bilaterală, iar foarte multe cazuri sunt severe.

„Am auzit foarte multe, prea multe inepții de genul «am fost acolo, n-a fost atât de rău, n-am avut nimic, a fost o răceală» sau, mai rău, «COVID-ul nu există», chiar după ce s-au externat. Ei sunt puțini, dar cei mai mulți pacienți fac forme moderate, iar o parte fac forme severe. În 90% din cazuri, evoluția înseamnă o pneumonie bilaterală, cu afectarea ambilor plămâni. (...) N-am avut evoluții spectaculoase în bine. Iar în privința complicațiilor, acestea pot apărea la orice persoană. Ești tânăr și sănătos fără nici un fel de comorbiditate, dar poți să dezvolți forme severe, care îți pun viața în pericol. (...) Nu mai pot citi mesajele celor care neagă în continuare existența COVID-19 sau spun că e o simplă gripă care trece!”, a explicat medicul clujean într-o declarație pentru G4 Media.

„Celor care nu cred în COVID-19 sau în efectele grave pe care le poate avea, le-aș spune în felul următor: nu se știe niciodată dacă ești cel care va face o viroză de sezon, cum o consideri tu, sau o gripă care trece sau dacă vei face o formă moderată/severă, care poate duce la complicații care să-ți pună viața în pericol. E o loterie. Iar dacă ai o formă ușoară și nu te prea interesează, e important de știut că-i pui pe alții în pericol. Avem tineri de 30-40 de ani care au ajuns la ATI, unde au stat săptămâni întregi”, a mai punctat medicul.

Bilanțul epidemiei de coronavirus în România a ajuns, sâmbătă, la 28.582 de infectări și 1.731 decese. În ultima zi, 416 persoane au fost testate pozitiv, iar 23 de pacienți COVID-19 au murit.