Prefectul judeţului Covasna, diagnosticat cu coronavirus

Prefectul judeţului Covasna, Iulian Todor, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2. Politicianul a declarat că nu știe care a fost sursa infectării, mai ales că a respectat cu strictețe măsurile de protecție recomandate de autoritățile sanitare în vederea limitării răspândirii noului virus care a făcut peste un milion de victime la nivel mondial.

Prefectul de Covasna a fost infectat cu Covid-19

Iulian Tudor a mărturisit că în urmă cu câteva zile a început să aibă simptome specifice virusului Covid-19. Mai precis, prefectul a făcut o febră uşoară şi s-a confruntat cu dureri articulare. Prin urmare, acesta a decis să te testetze pentru depistarea infecției, lucru pe care l-a și făcut în cursul zilei de joi, 19 noiembrie. Astăzi, el a primit rezultatul, care a confirmat că este contagiat cu noul coronavirus.

“Am fost testat pozitiv la Covid-19. Ieri am făcut testul și azi am primit rezultatul. Am avut o febră ușoară și dureri articulare. Familia mea este bine, eu am rămas la domiciliu, unde vom sta izolaţi conform deciziilor DSP. Pot spune că m-am protejat în permanență, am respectat măsurile de prevenire a răspândirii bolii, nu pot să spun care a fost sursa infectării. Există o răspândire comunitară. Ancheta epidemiologică va clarifica. Sper să trec cu bine și peste această încercare!”, a declarat prefectul potrivit weradio.ro.

Având în vedere faptul că este nevoit să se izoleze pentru o perioadă de 14 zile, atribuțiile sale vor fi preluate în perioada imediat următoare de către subprefectul Cosmin Boricean.

Bilanț sumbru în România

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, vineri, 9.272 de cazuri nou confirmate de infecție cu SARS-CoV-2 la nivel național și un număr de 160 de decese legate de această boală infecțioasă înregistrate pe un interval de 24 de ore.

Sibiul rămâne în continuare lider la nivel național, din punct de vedere al numărului de cazuri raportate la mia de locuitori. Rata de incidență în Sibiu este de 8,9, urmat de Ilfov, cu 7,89 și Cluj, cu 7,31.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1,412 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În ultima zi, în județul Covasna au fost depistate 65 de noi cazuri, în timp ce numărul total al infecțiilor la nivelul orașului au ajuns la 3596 de contagieri.

Până astăzi, 9.756 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 19.11.2020 (10:00) – 20.11.2020 (10:00) au fost raportate 160 de decese (104 bărbați și 56 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.

Dintre acestea, 8 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 15 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 38 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 64 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 35 decese la categoria de peste 80 de ani.