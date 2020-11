Prefectul județului Neamț acuză lipsa avizelor pentru mutarea secției ATI de la etajul 3 la 2, acolo unde a avut loc incendiul în care au murit 10 pacienți COVID-19 (VIDEO)

Prefectul județului Neamț, George Lazăr susține că o secție ATI a fost mutat de la teajul 3 la etajul 2, fără aprobările și avizele necesare. Într-o intervenție telefonică pe B1 TV, acesta a explicat:

„Despre lucrări noi nu am fost notificați, dar orice lucrare se face în conformitate cu avizele și legislația spitalului. Când o secție este relocată de la un nivel la altul, respectiv de la etajul 3 la etajul 2 unde a fost și incendiul azi – noapte, în mod normal trebuia fie notificat DSP Neamț și să se solicite avizele necesare”, a precizat el.

Întrebat ce legătură ar putea exista între această modificare și incendiul care a dus la producerea tragediei, prefectul de Neamț a oferit mai multe detalii:

„În momentul de față este în curs o anchetă și detalii cu privire la cum s-a întâmplat și cine este vinovat sunt detalii ce vor reieși din ancheta Parchetului General. E la mintea oricărei persoane, când muți o secție, mai ales o secție extrem de importantă precum cea de terapie intensivă, care consumă oxigen, curent electric, nu mutăm o priză... mutăm o secție întreagă cu paturi și tot ce înseamnă relocare tehnică. Este normal să existe toate avizele tehnice, ca lucrurile să se poată desfășura în circumstanțe sigure”, a precizat prefectul George Lazăr.

