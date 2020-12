Prefectul Traian Berbeceanu spune că nu se impune carantinarea Capitalei: „Degeaba iei foarte multe măsuri pe hârtie dacă nu le respecți”/Șefa DSP București: ”Cifrele sunt îngrijorătoare de la început, acum vorbim de un platou” (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, și șefa Direcției de Sănătate Publică (DSP) București, Oana Nicolescu, spun că nu s-a discutat despre o posibilă carantinare a Bucureștiului. Rata incidenței cazurilor de coronavirus din Capitală este cea mai mare din țară, în acest moment, ajungând la 7,04 la mia de locuitori. Într-o declarație de presă susținută vineri, Berbeceanu a spus că în București va avea loc o intensificare a controalelor, adăugând că niște restricții suplimentare ar fi impuse degeaba în Capitală, dacă nici măsurile existente în acest moment nu se respectă cu strictețe.

Ce spune prefectul Traian Berbeceanu despre carantinarea Bucureștiului

Vorbind despre o posibilă carantinare a Capitalei, Traian Berbeceanu a precizat: "Analiza specialiștilor de la DSP și INSP ia în calcul mai mulți indici atunci când se ia această măsură. Apreciem că nu este nevoie de alte măsuri. Degeaba iei foarte multe măsuri pe hârtie dacă nu le respecți. Credem că putem limita răspândirea pandemiei. Nu avem creștere a numărului de cazuri în fiecare zi, suntem în zona de platou, avem în jur de 1.700 de cazuri noi pe zi de o bună perioadă de timp”

Totodată, Berbeceanu a subliniat că ”vremea avertizărilor a cam trecut, trebuie să respectăm legea dacă vrem să avem rezultate”.

Șefa DSP București: Vorbim de un platou, o medie de 1.700 persoane depistate pozitiv zilnic

Și șefa DSP București a susținut că, în acest moment, nu se pune problema carantinării Bucureștiului.

"În momentul de față, nu am luat în discuție carantinarea Bucureștiului. În momentul în care se va lua în discuție acest lucru, vom avea în vedere mai mulți factori. Cifrele sunt îngrijorătoare de la început. Vorbim de un platou, o medie de 1.700 persoane care sunt depistate pozitiv zilnic. SĂ nu uităm faptul că am avut un 1 Decembrie, am avut o perioadă în care majoritatea dintre noi am trecut printr-o de câteva zile libere, motiv pentru care luăm în calcul și acest aspect.

Mizăm pe responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Indiferent câte măsuri am lua noi, dacă nu se respectă cel puțin cele pe care le avem în momentul de față, nu vom reuși împreună să scădem numărul de îmbolnăviri pe zi. Îndemn pe fiecare dintre cetățeni să respecte măsurile pe care le avem impuse în acest moment", a declarat Oana Nicolescu.

În urmă cu câteva zile, și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, dădea asigurări că Bucureștiul nu va intra în carantină, pentru moment, aceasta fiind o soluție la care se va recurge în ultimă instanță.

”Este una dintre ipoteze, dar nicidecum, Bucureștiul nu intră în carantină. Această ipoteză s-a luat în calcul, așa cum s-a întâmplat și la Sibiu, dar deocamdată Bucureștiul nu intră în carantină”, spunea Nicușor Dan.

Situația actualizată a numărului infectărilor cu coronavirus

Potrivit datelor anunțate, vineri, de Grupul de Comunicare Strategică, Bucureștiul a înregistrat, de la începutul pandemiei și până acum 83.371 de cazuri de infectare cu coronavirus, dintre care 1.867 au fost confirmate în ultimele 24 de ore.

În ceea ce privește situația de la nivel național, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 6.460 de cazuri de infectare cu coronavirus. Asta în condițiile în care în același interval au fost prelucrate 30.246 de teste. În prezent, 1.299 de pacienți infectați cu SARS-CoV-2 sunt internați la ATI în unitățile medicale de profil din țară, dintr-un total de 12.319 de persoane diagnosticate cu COVID-19 care sunt spitalizate în acest moment. Totodată, de joi până vineri, au fost înregistrate 168 de noi decese în rândul românilor infectați cu coronavirus.