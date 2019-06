Regizorul Tudor Giurgiu, ”părintele” Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF) a anunțat într-un interviu pentru Libertatea care va fi tema următorului său film.

„ Probabil din vara asta ar trebui să mă apuc de căutat locuri de filmare și să încep distribuția pentru următorul proiect, pe care aș vrea să-l fac la anul și care e un film despre masacrul de la Fântâna Albă, din 1941, când rușii au omorât aproape 3.000 români. E un film cu altă încărcătură, e un film despre supraviețuire în vremuri foarte complicate, un film despre un incident foarte controversat în istorie și puțin cunoscut de către români, n-am învățat la școală despre asta”, a explicat regizorul.

„ Viitorul film e, probabil, cel mai complicat proiect pe care l-am făcut până acum. (...) Am citit întâmplător despre el acum câțiva ani, au fost interviuri cu supraviețuitori, am citit mult, m-a impresionat și m-a tulburat. Am simțit că e o datorie să fie spusă povestea asta” - mai spune Tudor Giurgiu.