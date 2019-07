Primăria Sectorului 4 bifează o nouă premieră în educaţie prin lansarea programului „Susţinem permormanţa la Bacalaureat". Proiectul vine în ajutorul tinerilor respinși la sesiunea de vară a Bacalaureatului, adolescenţi care urmează a fi pregătiţi gratuit pentru sesiunea de toamnă.

