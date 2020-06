Premieră pentru România: Fabricile SIMEX produc mobilă cu energie solară

Premieră pentru România, dar şi pentru multe alte țări din lume. Brand-ul internațional SIMEX va produce mobilă românească cu energie solară. Este vorba despre un proiect finanțat din bani europeni în cadrul „Programul pentru energie în România".

Compania Simex produce mobilă cu ajutorul energiei solare

ESTE VORBA DE MIHAELA RĂDULESCU: ANUNŢUL TOCMAI A FOST FĂCUT!

Compania Simex are patru fabrici de mobilă care funcționează de 70 de ani și aproape 1.000 de angajați şi deţine o rețea de distribuție la nivel internaţional.

Iar acum, producătorul de mobilă vine cu un proiect inovator. Îşi va baza toată producţia pe energie solară. Este un proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Spaţiul Economic European, împreună cu Norvegia, şi face parte din „Programul pentru energie în România".

Valoarea totală a proiectului este de 477.600 de euro fară TVA, din care valoarea grantului este de 237.000 de euro iar contribuția SIMEX de 240.600 de euro.

Un proiect de la care sunt aşteptate următoarele rezultate: reducerea estimată a emisiilor anuale de CO2 (în tone CO2 eq./ an): 364 tone de CO2 eq./ an, o producție anuală de energie din panouri fotovoltaice de 520 de megawatti oră pe an, precum și crearea de noi locuri de muncă.

Proiectul a început pe 6 mai în acest an şi se va încheia la sfârşitul lunii februarie din 2021.

Reprezentanţii SIMEX speră că proiecul implementat de producătorul de mobilă va fi un exemplu pentru cât mai mulți agenți economici, fabrici și uzine, pentru că este vorba despre asigurarea unui mediu mai curat și mai pușin poluat pentru generațiile viitoare. În acest sens, spun reprezentanţii SIMEX, specialiştii din companie sunt la dispoziția tuturor celor interesați de energia solară, pentru a împărtăși din experiența lor și pentru a oferi consultanță gratuită referitoare la implementarea proiectelor.

”Soarele este singura sursă de care avem nevoie pentru a ne satisface nevoile din ce în ce mai mari de consum de energie, iar tehnologiile actuale și din viitorul imediat pot fi implementate foarte repede și eficient, dacă nu ne lovim de diversele bariere politice, economice, de mentalitate sau de altă natură... Și mai important este că Soarele ne poate realmente ajuta să renunțăm fără eforturi incomensurabile la sursele poluante de producere a energiei: cărbuni, petrol, gaze naturale”, precizează Gabriel Antoniu Lavrincic, director comercial SIMEX.

Potrivit studiilor, doar 5% din eneria folosită la nivel mondial este energie regenerabilă

Pe de altă parte, studiile arată că din toată energia folosită pe plan mondial, doar 5% este energie regenerabilă, adică o parte infimă, deşi este cea mai ieftină energie. De exemplu, într-un raport al FMI se arăta că în anul 2015, subvențiile pentru sectorul combustibililor fosili, cumulate cu costurile externalizate (de la problemele de sănătate până la afectarea mediului înconjurător) au depășit 5 trilioane de dolari!

Conform specialiştilor FMI, dacă doar 10% din această sumă, adică în jur de 500 de miliarde de dolari, ar fi direcționată către investiții din domeniul energiei solare, acest lucru ne-ar aduce rapid în postura de civilizație solară și am putea renunța definitiv la „serviciile" hidrocarburilor poluante.