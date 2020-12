Premiere în istoria BOR: Episcopul retras Cornel Onilă, trimis în judecată pentru viol. Episcopia Huşilor, chemată și ea să răspundă în instanţă

Episcopul (retras) Cornel Onilă şi fostul călugăr arhimandrit Sebastian Jitaru au fost trimişi în judecată de Parchetul Curţii de Apel Iaşi pentru viol şi alte agresiuni sexuale comise împotriva unor elevi. Cele trei victime cer daune totale de 500.000 de euro. Pentru a fi siguri că acestea sunt acoperite, procurorii au introdus în dosar și Episcopia Huşilor şi Seminarul Teologic ”Ioan Gură de Aur” din Huşi. E prima oară în istoria Bisericii Ortodoxe Române când un arhiereu este trimis în judecată pentru viol și când o eparhie BOR trebuie să răspundă în instanță pentru agresiunile sexuale comise de cel care a condus-o, informează ”Să fie lumină”.

Cornel Onilă și Sebastian Jitaru, trimiși în judecată pentru viol și agresiuni sexuale

Episcopul (retras) Cornel Onilă a fost trimis în judecată de Parchetul Curţii de Apel Iaşi pentru viol şi agresiune sexuală asupra unui băiat care-i era elev la Seminarul Teologic ”Ioan Gură de Aur” din Huşi.

La rândul său, fostul călugăr arhimandrit Sebastian Jitaru a fost trimis în judecată pentru că l-ar fi violat pe același elev. De asemenea, el ar mai fi violat alţi doi seminarişti, pe unul de cel puţin nouă ori într-un an, iar pe celălalt timp de aproape doi ani, uneori şi de două ori pe săptămână, informează ”Să fie lumină”.

În vara lui 2017, Corneliu Onilă a reclamat la DNA că e şantajat de trei preoţi, care i-ar fi cerut bani sau funcţii pentru a nu face publică o înregistrare în care apărea în timp ce întreţinea raporturi sexuale cu o persoană despre care se crede că-i era un elev de la seminar.

Episcopia Huşilor a decis ca acești trei preoţi să nu mai aibă dreptul de a sluji, până la finalizarea cazului. La scurt timp după, și Mitropolia Moldovei i-a solicitat şi episcopului să nu mai oficieze nicio slujbă. Corneliu Bârlădeanu, pe numele de mirean Corneliu Onilă, s-a retras din funcţie în august 2017 şi se află la Mănăstirea Văratec.

Cei trei preoți acuzați de șantaj au fost condamnaţi la închisoare cu executare.

Victimele lui Onilă și Jitaru cer daune de 500.000 de euro

Victimele cer daune totale de 500.000 de euro. Numai că Jianu nu are proprietăți, iar Onilă a avut grijă să-și retragă sume mari de bani din conturi imediat ce sechestrul asupra bunurilor sale a fost ridicat.

Pentru a se asigura că daunele vor fi acoperite, procurorii au introdus în dosar Episcopia Huşilor şi Seminarul Teologic ”Ioan Gură de Aur” din Huşi, în calitate de părţi responsabile civilmente.

E marcată astfel o dublă premieră în istoria Bisericii Ortodoxe Române: e pentru prima dată când un arhiereu este trimis în judecată pentru viol și tot pentru prima dată când o eparhie BOR, anume Episcopia Huşilor, e chemată să răspundă în instanţă pentru agresiunile sexuale comise de ierarhul care o conducea şi de un călugăr cu cel mai înalt rang.

Dosarul penal a pornit de la investigațiile ”Să fie lumină” despre abuzurile sexuale sistematice petrecute la Huşi și despre lipsa de reacție a forurilor BOR.