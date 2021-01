Premierul Florin Cîțu s-a vaccinat anti-COVID, la Spitalul Militar din București (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu s-a vaccinat, azi, 16 ianuarie la Spitalulu Militar Central Dr. Carol Davila din București. Cîțu a primit prima doza din serul anti-COVID realizat de Pfizer. Peste 21 de zile, primul-ministru urmează să vină pentru administrarea celei de-a doua doze.

În prezent premierul se află sub supraveghere pentru 15 minute, așa cum prevede procedura, în cazul persoanelor care se vaccinează anti-COVID. Momentul în care premierul s-a vaccinat public a fost transmis live pe pagina de Facebook a Guvernului. La prima inoculare, Cîțu a purtat chiar un tricou inscripționat cu mesajul „Împreună învingem pandemia”.

Premierul Florin Cîțu, primele declarații după vaccinare

„„Foarte foarte ușor. Nu am simțit nimic, nu mi-am dat seama când s-a terminat vaccinul. Mă bucur că am putut să mă vaccinez, am făcut-o atât pentru mine cât și pentru cei din jurul meu, să dau un semnal de încredere pentru toți românii. Am văzut că românii vor să se vaccineze și ieri, prin interesul ridicat de a se înscrie pe platformă, dar orice este nevoie, să vină din partea mea pentru a-i convinge pe câțti mai mulți români să se vaccineze vor face. Este important să înțelegem că împreună cu păstrarea măsurilor de restricție, vaccinul și tratamentele care apar sunt soluția să învingem această pandemie. Rămânem la același efectiv pe care l-am prezentat în ultimele zile: 10.400.000 de români vaccinați până în septembrie și nu ne vom abate de la acest obiectiv”, a declarat premierul, după ce a primit prima doză din vaccinul anti-COVID.