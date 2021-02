Premierul Florin Cîțu va primi, sâmbătă, doza de rapel împotriva coronavirusului

Premierul României, Florin Cîţu, este aşteptat, sâmbătă, la ora 12:00, de medicii spitalului Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila” la rapel. În urmă cu trei săptămâni, pe 16 ianuarie, prim ministrul s-a vaccinat cu serul Pfizer-BioNTech.

Florin Cîțu, vaccinat, sâmbătă, cu a doua doză din serul Pfizer/BioNTech

La ora 12.00, Florin Cîțu va primi doza de rapel împotriva COVID-19, de la Pfizer. Premierul s-a vacicnat pentru prima dată în ziua de 16 ianuarie, tot la Spitalul Militar. Tot aici a primit deja doza de rapel și președintele Klaus Iohannis.

De data aceasta, Cîțu ar fi decis ca momentul vaccinării cu a doua doză să nu fie unul public.

„Foarte, foarte ușoară această vaccinare, chiar nu am simțit nimic. Asta îi spuneam doamnei asistente că nu mi-am dat seama când a făcut vaccinul. De aceea, cred că am şi avut o reacție la final, m-am ridicat, ca nu mi-am dat seama când s-a terminat vaccinul. Mă bucur că am putut să mă vaccinez, am făcut-o atât pentru mine, cât şi pentru cei din jurul meu şi, bineînțeles, să dau un semnal de încredere pentru toţi românii. Am văzut acest semnal, că românii vor să se vaccineze, şi ieri în interesul de a se înscrie pe platformă, dar orice este nevoie să vină din partea mea pentru a-i convinge pe cât mai mulți români să se vaccineze, voi face. Este important să înţelegem că împreună cu păstrarea măsurilor de restricție în continuare, vaccinul şi tratamentele care apar, doar aşa putem să învingem această pandemie. Rămânem la același obiectiv pe care l-am prezentat în ultimele zile, 10.400.000 de români vaccinați până în septembrie, şi nu ne vom abate de la acest obiectiv”, a declarat premierul, după ce a primit prima doză din vaccinul anti-COVID.

Campania națională de vaccinare anti-COVID-19 a început pe 27 decembrie 2020

Campania națională de vaccinare anti-COVID-19 a început, în România, pe 27 decembrie 2020, în același timp cu majoritatea statelor Uniunii Europeane.

Pe 15 ianuarie 2021 s-a dat starul celei de-a doua etape a campaniei de imunizare, cea în care primesc serul împotriva coronavirusului persoanele de peste 65 de ani, pacienii cu boli cronice, indiferent de vârstă, precum și angajații din domeniile esențiale.

Între timp, pe 26 ianuarie, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghiță, a anunțat că România are un deficit de 117.000 de doze de vaccin, motiv pentru care s-a luat decizia ca persoanele care muncesc în domenii esențiale și care au fost programate în intervalul 28 ianuarie - 11 februarie să fie reprogramate, în aceeași ordine, zece zile mai târziu.Avionul care a dispărut şi a reapărut 53 de ani mai târziu. Oamenii de ştiinţă sunt uluiţi

Practic, persoanele programate în intervalul 28 ianuarie - 11 februarie se translatează cu 10 zile mai târziu, din data de 8 februarie, în ordinea programării inițiale. Se menține același ritm de vaccinare pentru restul persoanelor programate - 176.861 de persoane. Se asigură doza de rapel pentru cei deja vaccinați - 441.149 de persoane. Perioada dificilă pentru noi e până pe 15 februarie”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

Ulterior, după incendiul de la Institutul ”Matei Balș”, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu a anunțat o nouă schimbare a strategiei de vaccinare, în sensul în care toate locurile noi pentru programare din luna februarie vor fi destinate strict vârstnicilor, persoanelor cu boli cronice și celor cu handicap, precum și celor care locuiesc cu aceste persoane. Cei care au fost programaţi sau reprogramaţi rămân în sistem.

De la începutul campaniei de vaccinare și până joi, 4 februarie, în România au fost vaccinate 629.279 de persoane, potrivit datelor transmise de Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19.