Premierul interimar, Nicolae Ciucă, la decernarea Legiunii de Merit: “O recunoaștere a întregului personal al Armatei României”

Premierul interimat Nicolae Ciucă a primit marți distincția Legiunii de Merit (în grad de ofițer) pentru recunoașterea meritelor din timpul desfășurării activității de șef al Statului Major al Apărării. Cu această ocazie el a declarat că această distincție este o recunoaștere a meritelor întregului personal al Armatei Române.

“Este o onoare pentru mine să primesc această înaltă distincție.Fiecare dintre noi, militari sau civili, în instituțiile în care ne desfășurăm activitatea suntem în slujba cetățeanului, a țării și distincția acordată este o recunoaștere a meritului întregului personal al Armatei României, o recunoaștere a muncii susținute, a tuturor.

Eu sunt astăzi aici doar reprezentantul celor care au dăruit cele mai prețioase bunuri: timpul, sănătatea și chiar viața pentru îndeplinirea misiunilor încredințate de țară.

Niciun comandant, oricât de bun ar fi, nu poate câștiga o luptă fără a avea alături de el o armată puternică. Pentru cei care poartă uniforma militară, munca de echipă este foarte importantă. Vreau să aduc mulțumire camarazilor mei, parte dintre ei prezenți în sală, și să îi asigur de respect și considerație pe măsură.

În activitatea mea am pus pe primul loc binele structurii și interesele instituției din care am făcut parte. Pentru mine îndeplinirea misiunilor în teatrele de operații din Afganistan și Irack, alături de militarii americani au constituit momente în care am înțeles că trebuie să fim mândri de noi pentru că suntem profesioniști și dăruiți în îndeplinirea misiunilor, că avem potențial și că trebuie să îl punem în valoare”, a declarat premierul interimar.