Premierul Ludovic Orban, liderul PNL, a făcut o nouă serie de precizări cu privire la reînceperea noului an școlar, în contextul pandemiei generate de COVID-19. Guvernul pregătește o serie de Ordonanțe de urgență pentru alocarea a 175 de milioane de euro către autoritățile locale și de învățământ, în vedere achiziționării tabletelor, măștilor de protecție și dezinfectanțior.

„Am avut în primă lectură mai multe acte normative legate de începutul școlii, dintre care un act normativ este o Ordonanță de urgență prin care alocăm 175 de milioane de euro către autoritățile locale și către unitățile de învățământ, pentru a achiziționa tablete, pentru a achizționa măști, dezinfectanți, toate materialele necesare pentru a proteja sanitar copii”, a explicat premierul.

Totodată, premierul Ludovic Orban a explicat și faptul că se pregătește o Ordonanță de urgență în vederea acordării a 75% din salariu pentru un părinte care să rămână acasă cu copilul, în cazul în care cursurile de la școală sunt suspendate.

„Pregătim o altă Ordonanță d eurgență pentru ca acolo unde se suspendă orele, pentru o perioadă de timp, pe această perioadă să continuăm măsura din starea de urgență, și anume să plătim 75% din salariu pentru un părinte, care să poată sta acasă cu copilul, dar această măsură va fi valabilă doar acolo unde se vor lua decizii de Comitele pentru Situații de Urgență că se vor suspenda școlile. De asemenea pregătim resurse suplimentare pentru alte tipuri de îmbunătățiri și pregătire a școlii pentru începerea noului an școlar. De asemenea, am pregătit un proiect de lege pentru a putea angaja cadre didactice, personal, medici școlari, asistenți medicali școlari, acolo unde este nevoie în unitățile de învățământ.”

