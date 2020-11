Premierul Ludovic Orban, o nouă întâlnire cu reprezentanții HoReCa

Premierul României, Ludovic Orban, va avea miercuri o nouă întâlnire cu reprezentanții sectorului HoReCa, unul dintre cele mai afectate de criza COVID-19.

La discuții va participa și ministrul Economiei, Virgil Popescu, urmând a fi negociate noi soluții pentru compensarea pierderilor din acest domeniu.

Până în prezent, guvernul a acordat facilități fiscale, a continuat plata șomajului tehnic și a plătit peste 41% din salariul de bază pentru angajații din acest domeniu de activitate. De asemenea, s-a aprobat și o schemă de ajutor de stat prin care firmele din industria ospitalității vor primi 20% din cifra de afaceri realizate anul trecut.

Oamenii de afaceri din domeniu spun că au înregistrat pierderi de până la 80% și că aproape 100.000 de locuri de muncă vor fi pierdute până la sfârșitul anului.

Premierul României, despre dificultățile HoReCa și ajutorul acordat de Guvern

Săptămâna trecută, prim-ministrul afirma că, în ciuda afirmațiilor făcute de reprezentanții HoReCa, această industrie a beneficiat de sprijinul Guvernului.

„HoReCa, deși în ultimele 7 luni a fost foarte activă în comunicarea publică și a reclamat că nu a avut sprijin, de sprijin a avut parte: noi am plătit șomajul tehnic, i-am scutit de plata impozitului specific, am permis autorităților locale să suspende plata impozitelor pentru spațiile închiriate de HoReCa.

HoReCa beneficiază de granturile de capital de lucru și de capital de investiții din miliardul de euro. Am adoptat un memorandum și am notificat Comisia Europeană pentru implementarea unei scheme de ajutor de stat prin care compensăm 20% din pierderea cifrei de afaceri de anul acesta prin raport la anul trecut. Sigur, poate am luat decizia de a deschide restaurantentele în spații închise prea târziu, în septembrie, dar hotelurile au funcționat și la fel și trasele. Acum, faptul că hotelurile suferă nu e numai vina noastră, e vorba și de disponibilitaea oamenilor pentru mobilitate”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Ministrul Economiei: Vom susține sectorul HORECA

În ceea ce privește nemulțumirile și protestelor împotriva închiderii industriei HORECA, ministrul Economiei, Virgil Popescu, declara luna trecută că totul se face la recomandarea specialiștilor din Sănătate și că, dacă n-ar reprezenta un pericol, nimeni n-ar pune lacătul pe ușile acestor operatori economici.

"Eu îi înțeleg perfect, numai să înțeleagă și toți antreprenorii din acest domeniu că ce spun medicii, cam trebuie să-i ascultăm...Dacă dânșii spun că acolo este o posibilitate de infectare mai mare trebuie să-i credem ei se ocupă de sănătatea publică și nu putem să punem sub semnul întrebării ceea ce spun ei. Sunt convins că n-ar fi nimeni nebun să închidă HORECA dacă n-ar fi nevoie.

Evident că o să gândim o formă de ajutor pentru cei din HORECA. În momentul de față derulăm acel program de 1 miliard de euro. Am dat drumul la schema 1 cu ajutorul de grant de 2000 de euro pentru microîntreprinderi. Funcționează suficient de bine până la ora aceasta.

Evident că vom susține sectorul HORECA, nu vom lăsa ca oamenii să rămână fără salarii în această perioadă: evident că vom lua măsuri. Am demonstrat că am luat măsuri exact când a fost lockdown-ul parțial, nu numai în Horeca, l-am susținut de la bugetul de stat și sunt convins că vom lua măsurile ferm, imediat, ca să nu avem probleme cu angajații în acest sector ", a punctat Virgil Popescu.