Premierul Ludovic ORBAN, primul interviu în calitate de prim-ministru al României, la 'Dosar de politician': Miercuri, de la ora 21.00, în direct pe B1 TV

Ludovic Orban vine în studioul B1 TV, în cadrul emisiunii ‘Dosar de politician’, miercuri, de la ora 21.00, în noua sa calitate de prim-ministru al României.

Ludovic Orban va vorbi despre prioritățile Guvernului, abordarea Executivului privind salariile și pensiile și informații de ultim moment despre campania lui Klaus Iohannis pentru alegerile prezidențiale.

