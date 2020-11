Premierul Ludovic Orban participă, în acestă dimineață, la o ședință de urgență cu ministrul Sănătății, ministrul de Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Ședința are loc la Palatul Victoria, acolo unde cu siguranță se va vorbi despre situația din Spitalul Județean Piatra Neamț.



În aceste moment, la unitatea medicală sunt anchete în desfășurate, după ce 10 persoane din secția ATI dedicată COVID-19 au decedat în urma incendiului. Alte 6 persoane au fost mutate pe o altă secție de terapie – intensivă, la Spitalul de la Lețcani.

