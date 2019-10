Premierul Nobel pentru Economie a fost decernat, luni: Trei laureați au fost premiați pentru munca lor în reducerea sărăciei la nivel mondial

Esther Duflo, Abhijit Banerjee și Michael Kremer au primit, luni, Premiul Nobel pentru Economie, ca răsplată pentru eforturilor lor în reducerea sărăciei la nivel mondial, anunță Academia Regală Suedeză de Științe.

Astfel, Esther Duflo a devenit cea mai tânără câștigătoare a prestigiosului premiu, încununându-se cu succes la vârsta de 46 de ani. Banerjee are 58 de ani, în timp ce Kremer are 54.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N