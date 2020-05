Premierul Ludovic Orban a susținut o declarație de presă, miercuri, la Palatul Victoria, în care a făcut o nouă serie de precizări despre lupta României cu criza COVID-19 și efectele sale. Primul-ministru a anunțat mai multe măsuri pentru revitalizarea economiei, care a resimțit efectele restricțiilor specifice pandemiei de coronavirus, dar a comentat și ultimele evenimente de la București, printre care votul din Parlament cu privire la aprobarea stării de alarmă, precum și decizia CNCD de a-l sancționa pe președintele Klaus Iohannis cu o amendă de 5.000 de lei. Liderul liberalilor a vorbit și despre obligativitatea portului de mască, și despre măsurarea temperaturii la intrarea în anumite clădiri, care a generat dezbateri intense în mediul online.

