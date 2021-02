Premierul se va vaccina sâmbătă cu rapelul. Florin Cîțu a primit prima doză de ser anti-COVID în luna ianuarie

Sâmbătă, 6 februarie 2021, premierul României se va vaccina cu doza de rapel împotriva COVID-19. Șeful Executivului va primi serul la Spitalul Militar Central „Carol Davila” din București, unde a fost vaccin și cu prima doză.

Florin Cîțu se va vaccina sâmbătă cu doza de rapel

La ora 12.00, Florin Cîțu va primi doza de rapel împotriva COVID-19, de la Pfizer. Premierul s-a vacicnat pentru prima dată în ziua de 16 ianuarie, tot la Spitalul Militar. Tot aici a primit deja doza de rapel și președintele Klaus Iohannis.

„Foarte, foarte ușoară această vaccinare, chiar nu am simțit nimic. Asta îi spuneam doamnei asistente că nu mi-am dat seama când a făcut vaccinul. De aceea, cred că am şi avut o reacție la final, m-am ridicat, ca nu mi-am dat seama când s-a terminat vaccinul. Mă bucur că am putut să mă vaccinez, am făcut-o atât pentru mine, cât şi pentru cei din jurul meu şi, bineînțeles, să dau un semnal de încredere pentru toţi românii. Am văzut acest semnal, că românii vor să se vaccineze, şi ieri în interesul de a se înscrie pe platformă, dar orice este nevoie să vină din partea mea pentru a-i convinge pe cât mai mulți români să se vaccineze, voi face. Este important să înţelegem că împreună cu păstrarea măsurilor de restricție în continuare, vaccinul şi tratamentele care apar, doar aşa putem să învingem această pandemie. Rămânem la același obiectiv pe care l-am prezentat în ultimele zile, 10.400.000 de români vaccinați până în septembrie, şi nu ne vom abate de la acest obiectiv”, a declarat premierul, după ce a primit prima doză din vaccinul anti-COVID.

Klaus Iohannis a primit doza de rapel în cursul zilei de vineri

Președintele Klaus Iohannis a primit, vineri, a doua doză din vaccinul anti-COVID-19. Potrivit unor precizări venite din partea Administrației Prezidențiale, șeful statului se simte bine. „Preşedintele României s-a vaccinat, se simte foarte bine”, au transmis reprezentanții Președinției.

Klaus Iohannis s-a vaccinat pentru prima data în data de 15 ianuarie, când a primit prima doză din serul anti-COVID.

„Tocmai m-am vaccinat. Este o procedură simplă. Nu doare. Vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, este eficient și recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea împreună cu respectarea măsurilor de restricție ne vor scoate din pandemie. Vă mulțumesc! Vă doresc multă sănătate!”, a declarat șeful statului, la momentul la care a fost vaccinat pentru prima dată.

În ultima lună, președintele, premierul, președintele Camerei Deputaților și al Senatului, dar și miniștrii actualului Guvern s-au vaccinat public anti-COVID.