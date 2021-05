Preot înregistrat când îi făcea avansuri unei copile în biserică. „A început să spună că-i place de ea, că să facă videochat” / Reacția reprezentanților Arhiepiscopiei (VIDEO)

Caz şocant într-o localitate din judeţul Călăraşi. Un preot i-ar fi făcut avansuri sexuale unei copile, chiar în timpul spovedaniei. N-ar fi fost prima oară când se întâmplă asta şi chiar omul bisericii i-a recunoscut fetei că o place de mai mulţi ani. Fata de 14 ani a înregistrat toată conversaţia şi le-a arătat părinţilor. Probele au ajuns la poliţie, iar în momentul de faţă preotul este acuzat pentru corupere de minori, informează B1 TV în Jurnalul orei 12.00, prezentat de Aneta Sîngeorzan.

