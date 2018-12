Descoperire şocantă în ajun de Crăciun: Un preot a fost găsit mort în altarul bisericii (VIDEO)

Incident șocant, în Ajun de Crăciun, la Piteşti. Un preot a fost găsit mort în altarul bisericii Maica Precista. Alarma a fost dată de o femeie care vindea lumănări la acest lăcaș de cult. Ea a anunțat un alt preot care a sunat la 112.

Bărbatul a fost găsit fără suflare de către un coleg de-al său şi de o femeie. La fața locului a intervenit Ambulanța, însă medicii nu l-au mai putut salva pe părinte.

"La ora 07:11 s-a primit apelul de la o persoană care a mers în altar și l-a găsit pe preot cu fața la pământ. Preotul avea 51 de ani, a mers un echipaj cu medic, la fața locului, și s-a constatat că decesul survenise cu mai multe ore în urmă, cel mai probabil din cursul serii trecute", a declarat Marian Hiru de la Ambulanţa Argeş.

Preotul fusese prezent la slujbele specifice sărbătorilor din această perioadă, însă de noaptea trecută nu mai era de găsit. Bărbatul era cunoscut cu afecțiuni cardiace.

"Preotul era supraponderal, și cu niște probleme cardiace, pentru care efectua un tratament cronic. Cred că a făcut un infarct, cel mai probabil, ori o tulburare de ritm care l-a dus către stop cardiac. Deci nu au fost semne de violenţă, absolut nimic în acest sens", a adăugat Marian Hiru.

Cauza exactă a morţii va fi stabilită abia la autopsie.

