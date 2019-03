Preotul abonat la banii din PNLD, anchetat de Agenţia Naţională de Integritate: Verificate sunt declaraţiile de avere şi de interese (VIDEO)

Preotul Adrian Mădălin Iscru din Tulcea, care ar fi obţinut peste o sută de contracte finanţate prin Programul Național de Dezvoltare Locală va fi anchetat de Agenția Națională de Integritate. ANI verifică în ce măsură declarațiile de avere și de interese ale preotului corespund realității. Preotul a primit contractele în timp ce era consilierul lui Adrian Ionuţ Gâdea, actual secretar de stat în Ministerul Dezvoltării şi fost preşedinte al Consilului Judeţean Teleorman.

Adrian Mădălin Iscru a fost angajat în funcţia de consilier personal al lui Adrian Gâdea pentru trei luni, din 30 august 2018 până pe 20 noiembrie 2018, fiind unul dintre cei doi consilieri personali ai secretarului de stat.

Declaraţiile de avere şi de interese depuse de fostul consilier Adrian Iscru la preluarea funcţiei şi la plecarea din post sunt identice, chiar dacă au trecut trei luni, timp în care ar fi trebuit să intervină modificări, cel puţin în rubrica de venituri din partea Episcopiei Tulcii.

După publicarea unei anchete în care s-a arătat că firma administrată de preotul Adrian Iscru a câştigat 130 de contracte publice fără licitaţie în valoare de câteva milioane de euro, Agenţia Naţională de Integritate a deschis o anchetă privind averea preotului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.