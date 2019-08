Preotul din Dâmboviţa acuzat că şi-a bătut soţia şi că i-a incendiat maşina nu mai are voie să ţină slujbe. Anunţul a fost făcut de Arhiepiscopia Târgoviștei, informează B1 TV. Joi, preoteasa şi-a găsit autoturismul scrum în parcare, iar anchetatorii au dovezi că preotul ar fi pus focul. Soţia bărbatului a mai povestit că acesta era extrem de violent şi că avea probleme cu alcoolul de multă vreme.

NUNTA ANULUI ÎN SHOWBIZ! DANI OȚIL A FOST DAT DE GOL ÎN DIRECT! ESTE VORBA DESPRE CELEBRA... (GALERIE FOTO)

Preotul din Buciumeni, judeţul Dâmboviţa, nu a vrut să stea de vorbă cu jurnaliştii şi nu spus dacă a incendiat sau nu maşina soţiei sale. Bărbatul este acuzat de soţia sa că a recurs la acest gest pentru că a anunţat că vrea să-l părăsească.

De altfel, ea povesteşte că a decis să plece de acasă, pentru că părintele devenea violent la beţie. Preotul, în vârstă de 59 de ani, este căsătorit de 33 de ani şi este tatăl a două fete. Soţia lui mărturiseşte că, în toţi aceşti ani, a avut de suferit din cauza patimei soţului ei pentru alcool. Poliţiştii au intrat în posesia înregistrărilor făcute de camerele de supraveghere ale clădirii.

PROFEȚIE BOMBĂ! CARMEN HARRA A SPUS ADEVĂRUL! TOATĂ ȚARA E ÎN STARE DE ȘOC! NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

Vestea că preotul a fost luat de poliţişti pentru incendierea maşinii preotesei s-a răspândit ca un fulger printre credincioşii din Buciumeni. Oamenii îi iau apărarea părintelui şi spun că soţia ar fi trebuit să-i rămână alături.

Nu de aceeaşi părere au fost superiorii săi care au anunţat că preotul nu mai are voie să slujească. Reprezentanţii Arhiepiscopiei Târgoviștei din care preotul făcea parte au ma anunţat că au demarat o anchetă internă în acest caz.

ȘOC ȘI GROAZĂ ÎN SHOWBIZ! ANDREEA MARIN, IMAGINI DE COȘMAR! A INTRAT ÎN DEPRESIE ȘI S-A GÂNDIT CHIAR LA SINUCIDERE (GALERIE FOTO)

Preotul va fi cercetat în stare de libertate şi riscă până la șapte ani de închisoare. Pe numele lui, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru distrugere prin incendiere. Între timp, au emis şi un ordin de protecţie provizoriu, prin care acesta nu mai are dreptul să se apropie de soţia sa.

Nu este pentru prima datăcând preotul din Dâmboviţa are probleme cu legea, în trecut el a fost prins de poliţişti sub influenţa băuturilor alcoolice.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.