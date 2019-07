Preotul Vasile Răducă A DEMISIONAT din funcția de prodecan la Teologie, la două zile după declarațiile despre "violul consimțit"

După două zile în care preotul-profesor Vasile Răducă a starnit indignare în spațiul public, in urma unor declaratii precum "violul consimțit", relațiile cu un bărbat musulman sau sexul protejat echivalent cu masturbarea, Universitatea din București anunță că acesta și-a depus, miercuri după-amiază, demisia din funcția de prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul”.

LACRIMI AMARE ÎN MUZICA POPULARĂ! BIATA IRINA LOGHIN! S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ ACCIDENTUL VASCULAR! IMAGINI GREU DE PRIVIT (GALERIE FOTO)

"Urmează ca decanul facultății, prof. Ioan Moldoveanu, să înainteze rectorului Mircea Dumitru nominalizarea prodecanului care va prelua atribuțiile deținute până astăzi de prof. Vasile Răducă", transmite Universitatea București.

Anunțul nu face însă nicio precizare cu privire la rămânerea la catedră.

VESTE TRISTĂ! A MURIT FOSTUL PREȘEDINTE! VA FI DOLIU NAȚIONAL! VEZI AICI ULTIMELE IMAGINI (GALERIE FOTO)

Într-o intervenție pentru B1 TV, preotul Răducă a afirmat că i-au scăpat niște cuvinte care n-au fost spuse tocmai precis, și asta pentru că emisiunea s-a făcut la ora 22.00, iar el era extrem de obosit după o zi de muncă.

ADIO, CRISTI BORCEA! L-A PĂRĂSIT PENTRU UN PARTENER MAI TÂNĂR! NEBUNIE LA ÎNCHISOARE! IMAGINI INCENDIARE

Totuși, își asumă cele afirmate: ”trebuie să mi le asum dacă le-am spus eu. A fost o zi nefericită, în care eram foarte obosit, veneam de la niște examene din Galați, eram plecat de dimineață, venit în fugă la București pentru a ajunge la emisiune. Am constatat că, atunci când sunt obosit, îmi mai scapă niște lucruri care nu sunt spuse precis. E o greșeală pe care am făcut-o: nu trebuia să mă duc la emisiune în starea respectivă de oboseală. N-o să mai accept niciodată să fie făcută emisiunea la 10 noatea, după ce am fost o zi întreagă plecat de la 5 dimineața și după o zi de muncă, ci să fie făcută mai devreme, să fiu mai odihnit și să vorbesc mai atent. Recunosc că am scăpat niște cuvinte...” - DETALII AICI